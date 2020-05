Nieuw woonproject op brouwerijsite krijgt naam Geuze-St.Louis Valentijn Dumoulein

29 mei 2020

17u35 0 Ingelmunster Op de site waar vroeger brouwerij Vanhonsebrouck zat zijn de werken begonnen aan een nieuw woonproject van ontwikkelaar Hyboma. Op de hoek verrijst een appartementsgebouw dat als knipoog naar het verleden de naam Geuze-St.Louis zal dragen.

Het gaat om een terrein van 17.000 vierkante meter dat sinds de verhuis van de brouwerij naar Izegem ingepalmd wordt door een nieuwe woonzone. Op de hoek van de Bollewerp- en Oostrozebekestraat voorziet Hyboma er zeven appartementen en 38 woningen. “De nieuwe residentie op de hoek krijgt de naam Geuze St.Louis, een verwijzing naar één van de lekkere speciaalbieren van de brouwerij”, zegt Janne Van Canneyt van Hyboma. “De bouwwerken zijn inmiddels gestart. De residentie omvat zeven appartementen met oppervlaktes van 81 tot 124 m². Er is keuze uit appartementen met twee en drie slaapkamers, telkens met een ruime woon- en eetkamer, ingerichte keuken, functionele badkamer, praktische berging, zonneterras en/of tuintje. De koper kiest zelf de afwerking en inrichting van keuken, badkamer, vloeren en binnendeuren. “

Wat de woningen betreft is gekozen voor strakke moderne woningen, die architecturaal refereren naar de oude brouwerijgebouwen.De start van de eerste woningen is voorzien herfst 2020 en de oplevering van de eerste woningen eind 2021. Info kan je verkrijgen bij Hyboma via 051 48 09 80 of info@hyboma.be