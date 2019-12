Nieuw woonproject Kanaalpark verrijst aan Vaartstraat Valentijn Dumoulein

06 december 2019

13u28 0 Ingelmunster In de Vaartstraat, aansluitend op de Kanaalstraat, gaat Projectontwikkeling Thiers het woonproject Kanaalpark realiseren. Het gaat om een project met veertig woningen en een dertigtal appartementen.

“Het project wordt opgedeeld in verschillende fases”, vertelt Delphine Taelman van Thiers. “In een eerste fase in het voorjaar van 2020 volgt de bouw van negen woningen, halfopen en gesloten, met drie tot vier slaapkamers. In het najaar volgt een tweede fase met tien woningen.

Het Kanaalpark komt vlakbij natuurreservaat Mandelhoek en het kasteeldomein te liggen, met een mooi zicht op het kanaal Roeselare-Leie. We mikken daarbij op een kindvriendelijke verkaveling.”

De gronden werden in 2006 gekocht van de toenmalige en ondertussen stopgezette West-Vlaamse Moket en Fluweelmaatschappij.