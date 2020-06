Nieuw onweer, nieuwe wateroverlast in Ingelmunster: “Gevolg van rioleringswerken” LSI

18 juni 2020

19u04

Bron: LSI 8 Ingelmunster Voor de Voor de tweede dag op rij zorgde een onweer in Ingelmunster donderdagnamiddag voor wateroverlast in Ingelmunster. Opnieuw is de Heirweg-Zuid het hardst getroffen. Maar ook bij schoenenwinkel Berca en poezenasiel Hoop voor Zwervertjes was het opnieuw alle hens aan dek om het water buiten te houden. “Sinds er werken aan de riolering zijn gebeurd, kan deze het water gewoon niet meer slikken”, zegt een bewoner, wiens huis voor de tweede dag op rij volledig onder water liep.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Woensdagnamiddag zorgde een wolkbreuk met tot 50 liter water er voor dat de Heirweg-Zuid voor een eerste keer onder water kwam te staan. “Een plotse donderslag en dan een wolkbreuk”, vertelt Gilbert Vandeputte (85) uit de Heirweg-Zuid. “We gingen al eens aan de voordeur kijken, maar waren niet verontrust. Maar enkele minuten later steeg het water zodanig dat het van voor tot achter onze hele woning binnen liep. Alles is bij ons beneden dus dat was wel een ramp. De hele avond hielpen onze kinderen en kleinkinderen met man en macht om te poetsen. Na het wegtrekken van het water bleven takken, blikjes en vooral modder achter.” Gilbert en Christiane kregen van burgemeester Kurt Windels het aanbod om woensdagnacht op een serviceflat van het OCMW door te brengen en gingen daar op in. Donderdagvoormiddag ging het poetsen verder, tapijten lagen aan de voordeur uit te drogen maar zijn rijp voor het containerpark. Net toen de opkuis achter de rug was, gingen de hemelsluizen opnieuw open. “Gelukkig bleef het water dit keer buiten”, aldus Gilbert en zijn echtgenote Christiane (82). “Je zou bang worden van zodra het begint te regenen.”

Riolering

“Ik zag de lucht zwart trekken en hield het in de gaten”, aldus een jong koppel, dat voor de tweede keer in twee dagen tijd hun volledige huis onder water zag lopen. “Sinds er werken aan de riolering zijn gebeurd, kan die het water niet meer slikken. Het heeft nog hard geregend hé, de voorbije jaren, en toen waren er geen problemen. De moed zakt ons in de schoenen. We zouden vanavond mosselen eten. Ik zal ze in het water gooien in de plaats.”

Berca

Zelfde verhaal schoenenwinkel Berca langs de Kortrijkstraat. Daar werd geprobeerd om het water met trekkers en borstels buiten te houden. Dat lukte dit keer iets beter dan woensdag. “Maar er moet hier iets veranderen”, aldus uitbaatster Lies Verstraete. “De riolering kan het water niet slikken, dus stroomt het de winkel binnen. Ook het garagecomplex van onze privéwoning liep opnieuw onder.”

Crowdfunding

Charlotte Debruyne van poezenasiel Hoop voor Zwervertjes, dat woensdag al zwaar getroffen werd, is de wanhoop nabij. “Twee keer in twee dagen, dit kan toch niet. Opnieuw zijn alle kamers zijn getroffen. Maar het poetsen kan opnieuw beginnen.” Het poezenasiel is voorlopig gesloten tot alles opnieuw opgekuist en in orde is. Alle poezen zijn verhuisd naar opvanggezinnen en vrijwilligers. Om de kosten te dekken, is ondertussen een crowdfundingsactie op poten gezet. Want de materiele schade in het poezenasiel is groot. Tal van elektrische toestellen zijn defect en kattenkrabpalen, containers en kattenslaapplaatsen zijn kletsnat. Meer info op de website www.hoopvoorzwervertjes.be. Die had tegen donderdagavond al zo’n 7.000 euro op.

Twee jaar na woningbrand

Ook bij Sigurd Tanghe in de Kortrijkstraat liep zijn woning al voor de tweede dag op rij onder. “Twee jaar geleden kreeg ik af te rekenen met een woningbrand, nu loopt er twee dagen na elkaar tot 15 centimeter water in onze woonkamer. Ons meubilair bestond na de brand nog altijd uit afdankertjes, maar toch. En dat terwijl we de voorbije zeven jaar nooit een druppel water zagen. Er moet toch iets aan de waterhuishouding veranderd zijn die dit veroorzaakt. Enfin, opgeven staat niet in mijn woordenboek en we blijven gelukkig met kleine dingen.”