Nederlandse duiven mogen in Frankrijk vliegen, voor Belgische blijft de grens dicht: “Dit is onbegrijpelijk” Valentijn Dumoulein

29 mei 2020

16u32 0 Ingelmunster De Belgische duivenwereld reageert vol ongeloof op het nieuws dat Nederlandse liefhebbers dit weekend hun duiven weer mogen lossen in Frankrijk. Zij mogen voor een transport door ons land richting Frankrijk, maar voor Belgische kwekers geldt er nog steeds een strikt verbod. “Dit is onbegrijpelijk,” klinkt het onder andere bij de Ingelmunsterse kweker Joël Verschoot.

Een paar weken geleden kregen Belgische liefhebbers wel al toestemming om jonge duiven op te leren. Ze mogen ze individueel maximum op 25 kilometer van huis gelost worden. In clubverband mogen er verdere vluchten eigen land. Zo staan er dit weekend op de planning met vertrek vanuit Wallonië. Vluchten buiten de landsgrenzen blijven voorlopig verboden en dat terwijl Nederlanders voortaan wél richting Frankrijk mogen. “Dit is onbegrijpelijk”, zucht de Ingelmunsterse kweker Joël Verschoot, die vorig jaar met Armando nog de duurste duif aller tijden verkocht. “Mijn zoon werkt als chauffeur en mag met zijn vrachtwagen de grens oversteken, maar iemand die hetzelfde met duiven doet mag dat voorlopig dus niet. We hopen dat er vlug toestemming komt en dan meteen voor vluchten van 200 tot 300 kilometer. Als we in september het seizoen nog met een maand kunnen verlengen kunnen we de schade mogelijk nog wat beperken, maar dan moet er vlug actie van de overheid volgen.”

Duivenliefhebbersbond: “Dit krijg je niet uitgelegd”

De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) kaartte de kwestie al meermaals aan, maar krijgt voorlopig geen groen licht. “Het neemt absurde proporties aan”, zegt nationaal voorzitter Pascale Bodengien. “Zo maken veel Nederlandse liefhebbers gebruik van een Belgische firma die duiven vervoert. Die moeten dus de Nederlandse grens oversteken, daar duiven ophalen, die door ons land vervoeren en dan in Frankrijk lossen. En wij moeten voorlopig in eigen land blijven. Dit krijg je aan niemand uitgelegd. We blijven echter niet bij de pakken zitten. Voor komende woensdag hebben we alvast acht aanvragen ingediend voor lossingsplaatsen in Frankrijk. Op die manier willen we klaar zijn voor wanneer er toelating komt.”

Bij het kabinet van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) verwijzen ze naar de Nationale Veiligheidsraad. Die zit woensdag nog eens samen. “Alleen zij kunnen de gevraagde versoepelingen doorvoeren”, zegt woordvoerder Michaël Devoldere. “De kwekers zijn geraakt door twee tijdelijke verboden: het verbod op wedstrijden en het verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland. Op dit moment is zelfs een familiebezoek naar een moeder of vader die in een gemeente net over de grens woont nog altijd verboden. Wij weten niet zeker wanneer de federale Veiligheidsraad deze maatregelen zal versoepelen. Activiteiten die noodzakelijk zijn voor het welzijn van de dieren zijn wél toegestaan”

Woensdag groen licht?

De KBDB heeft er goede hoop op dat de kwestie woensdag op de Veiligheidsraad aan bod komt. “We hebben er alles aan gedaan om dit op de agenda te krijgen, ook beseffende dat er dringende zaken zoals de heropening van de horeca op staan. Maar voor ons is het niet vijf voor twaalf maar één voor twaalf”, zegt Geert De Clercq van de bond. “België is de bakermat van de duivensport, maar we dreigen op internationaal vlak opzij gezet te worden als we niet snel schakelen. Volgende week zijn er al internationale vluchten waar we niet kunnen aan mee doen en zo dreigen andere landen onze structuur onderuit te halen.”