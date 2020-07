Natuurpunt De Buizerd organiseert werknamiddag in de Mandelhoek Valentijn Dumoulein

22 juli 2020

Natuurpunt De Buizerd organiseert op zaterdag 25 Juli van 13.30 tot 17 uur een werknamiddag in natuurreservaat De Mandelhoek op het einde van de Waterstraat.

“We hervatten stilaan onze activiteiten”, zegt Hendrik Debeuf. “Zaterdag staan alllerlei beheerswerken en andere kleinere werkjes op het programma. Afspraak om 13.30 aan de ingang van het reservaat. Wie mee helpt, moet zelf voor stevig schoeisel en werkhandschoenen zorgen. Wij zorgen voor alle gereedschap. We gaan vooral afzonderlijk werken en de coronamaatregelen houden we uiteraard in acht.”

De Buizerd laat ook weten dat de nieuwe wandelgids ‘Op Stap’ beschikbaar is. Daarin zitten achttien verrassende natuur- en landschapswandelingen in de regio Zuid-West-Vlaanderen vervat, van Spiere-Helkijn tot Izegem en van Ingelmunster tot Anzegem. De 160 bladzijden tellende handige gids brengt je naar waardevolle gebiedjes, lokale ontdekkingen en boeiend erfgoed en dit telkens met een uitgebreide en duidelijke wandelkaartjes. Je kan de gids bestellen via info@debuizerd.be. Leden betalen 6 euro, anderen 12 euro.