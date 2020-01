Natuurkijkdag in de Mandelhoek Valentijn Dumoulein

13 januari 2020

09u30 0 Ingelmunster Natuurpunt De Buizerd pakt op zondag 19 januari uit met een natuurkijknamiddag in hun reservaat de Mandelhoek.

Tussen 13.30 en 17 uur kunnen bezoekers vrij wandelen in de Mandelhoek en omgeving. Stevige schoenen of laarzen zijn aangewezen. Pijltjes wijzen uit welk traject je kan volgen. Startplaats in het natuureducatief centrum Schuttershuisje, dat bereikbaar is via de Stationsstraat. Napraten kan daar. Meer inlichtingen via info@debuizerd.be.