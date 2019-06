Natuurdomein De Mandelhoek opent zondag de deuren VDI

29 juni 2019

Natuurdomein De Mandelhoek op het einde van de Waterstraat 6 opent nu zondag 30 juni tussen 13.30 en 17.30 uur zijn deuren voor het grote publiek. Ook de gemaaide weide vlakbij is open. Het domein is vrij toegankelijk op de wandelpaden. Iedereen kan er op eigen tempo wandelen. Her en der zijn infobordjes langs het traject opgesteld. Nakeuvelen kan in het Schuttershuisje. Omwille van het broedseizoen zijn er geen huisdieren toegelaten.