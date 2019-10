Na kritiek uit diverse hoeken: gemeente blijft drank verkopen aan verenigingen Valentijn Dumoulein

24 oktober 2019

13u39 1 Ingelmunster Wie een gemeentelijke zaal zoals de Brasserie of de Cultuurfabriek huurt, heeft sinds 2015 de mogelijkheid om via de gemeente drank in te slaan en te verkopen. Een vernieuwde versie van het gebruikersreglement dreigde dat ongedaan te maken, maar na negatief advies uit verschillende hoeken blijft alles toch bij het oude.

Het vernieuwde reglement lag op de gemeenteraad ter stemming voor. Vooral met de bedoeling een specifiek reglement voor evenementen op de Markt en de Cultuurfabriek toe te voegen, maar ook met de herziene maatregel om niet langer drank aan verenigingen door te verkopen. Oppositiepartij Sp.a + hekelde de wijziging en had al een amendement klaar om de drankafname te behouden. Ook de seniorenraad sprak negatief advies uit. Zover kwam het echter niet, want de gemeente trekt het herziene reglement in en brengt het pas volgende maand ter stemming voor.

“Administratief iets fout gelopen”

“Bij het opmaken van het nieuwe reglement is administratief het een en ander fout gelopen”, verduidelijkt schepen Nadine Verheye. “Het was aanvankelijk de bedoeling die drankafname via de gemeente af te schaffen, maar na kritiek uit verschillende hoeken zijn we akkoord gegaan die nu toch te behouden. We boden in de praktijk wel drank aan in alle zalen, maar volgens de letter van het ‘oude’ reglement was dit alleen van toepassing in de Brasserie. Bij het samenvoegen van de specifieke reglementen en het algemeen reglement is het verkeerd gelopen. Daarom willen we het punt terugtrekken en volgende maand in november de juiste versie brengen.”

Sp.a + heeft het over een “trukendoos” die de gemeente bovenhaalt. “Is het dan niet zo simpel om zowel het voorliggende gewijzigd reglement en ons amendement goed te keuren in plaats van dit punt te verdagen?”, vroeg raadslid Enigo Vandendriessche zich af. “Ik stel vast dat u het eens bent met een punt van de oppositie, maar u bent te trots om het op deze manier te laten goedkeuren en trekt het in. Waarvan akte.”