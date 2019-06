Na incident met nieuwe brug: impact op verloop werken nog niet duidelijk VHS

17 juni 2019

19u20 0 Ingelmunster Het blijft koffiedik kijken hoe groot de impact zal zijn van het incident met de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster. Anderhalve week geleden maakte het meest recent gegoten deel van de brug zich zomaar los van de steunpijlers.

Hoeveel vertraging zullen de werken voor de realisatie van de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster oplopen? Die vraag stellen velen zich na het merkwaardige incident van anderhalve week geleden. “We zetten alle middelen in om de impact op de verdere werken te beperken”, zegt woordvoerster Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “Het bouwteam heeft de afgelopen week de situatie aan de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster verder kunnen analyseren. Momenteel wordt de verdere technische aanpak uitgewerkt om de brug terug te brengen naar haar positie van voor het incident. Eens de brug zich in haar oorspronkelijke positie bevindt, worden nog extra controlemetingen en inspecties uitgevoerd.”

De bouw van de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. De nieuwe brug is 286 meter lang en heeft een doorvaarthoogte van zeven meter. Schepen met drie lagen containers zullen er zonder problemen kunnen passeren.