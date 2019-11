Na Belgium’s Got Talent: Wayne Matthews viert nieuwe single met optreden Valentijn Dumoulein

25 november 2019

13u53 2 Ingelmunster Wayne Matthews waagde in oktober nog zijn kans in Belgium’s Got Talent, maar wie meer van de singer-songwriter wil zien én horen kan op vrijdag 13 december om 20 uur terecht in de Izegemse Dansacademie. Hij stelt er zijn nieuwe single ‘Wasted’ voor.

Wayne kon in Belgium’s Got Talent op veel lof van de jury rekenen, maar mocht uiteindelijk toch niet door naar de liveshows. “Niet erg, want volgend jaar probeer ik het gewoon nog eens opnieuw”, aldus Wayne. “Ondertussen heb ik genoeg eigen projecten om het komende jaar te vullen.” Een daarvan is zijn optreden op 13 december in de Izegemse Dansacademie in de Molenweg 13. “Dat optreden komt er naar aanleiding van mijn nieuwe single ‘Wasted’”, zegt hij. “Die vertelt hetzelfde verhaal als het nummer ‘Air’ dat ik in Belgium’s Got Talent bracht, maar dan vanuit het standpunt van het meisje. Daarin legt ze uit waarom ze de relatie beëindigd heeft en dat ze het er ook zeer moeilijk mee heeft. Het is een zeer gevoelig pianonummer dat ik begin dit jaar schreef om te laten weten aan het meisje in kwestie dat ik begrijp waarom alles is misgelopen en dat ik haar niets kwalijk neem. Het is een erg persoonlijk nummer dat veel voor me betekent en daarom wil ik de release ervan uitgebreid vieren.” Voor de inkom betaal je een bedrag naar keuze. Meer info via de Facebookpagina JustWayneMatthews.