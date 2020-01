Multi Bazar, AtelierGroen en Lin’El Lingerie zijn de favoriete lokale winkeliers van Izegem, Ingelmunster en Meulebeke Valentijn Dumoulein

24 januari 2020

11u36 0

47 West-Vlaamse winkeliers zijn in het Roeselaarse Huis van de Voeding bekroond tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’, een campagne van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) die het belang van lokaal kopen in de kijker zet. In Izegem, Ingelmunster en Oostrozebeke gingen de meeste stemmen respectievelijk naar Multi Bazar, Atelier Groen en Lin’El Lingerie

Meer dan 300 handelaars registreerden zich via www.ikkooplokaal.be om het gezicht te worden van deze campagne en meer dan 18.000 mensen gaven hun voorkeur door. De vakjury verkoos uiteindelijk Optiek en hoorcentrum Christiaens uit Avelgem tot provinciale ambassadeur, maar ook per stad/gemeente werd een lokaal ambassadeur bekroond. In Izegem kwam Multi Bazar in de Roeselaarsestraat als winnaar uit de bus, in Ingelmunste ging de winst naar bloemenatelier Atelier Groen in de Rozestraat en Lin’El Lingerie mag zich voortaan de ambassadeur van Meulebeke noemen.