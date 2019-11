Mobiele keuringspost versterkt controle zwaar vervoer op afgesloten brug LSI

29 november 2019

14u03

Bron: LSI 3 Ingelmunster Op de afgesloten brug van de N50 over het kanaal in Ingelmunster is vrijdag bij een verkeerscontrole van de politie een mobiele keuringspost van de koepel van Vlaamse keuringsorganisaties en rijexamencentra ingezet. Het was de eerste keer dat dit in de zone van Ingelmunster, Meulebeke, Dentergem, Wielsbeke en Oostrozebeke gebeurde. Bij de helft van de vrachtwagens zijn inbreuken vastgesteld.

De verkeerscontrole liep van 8 tot 14 uur. Motards leidden vooral oudere vrachtwagens naar de brug van de N50 over het kanaal in Ingelmunster. Die brug is door wegenwerken afgesloten. “Daarom vormde deze locatie een opportuniteit”, legt diensthoofd verkeer van de politiezone Midow Nico Demeyere uit. “Normaal is het hier heel druk, nu konden we er rustig werken.”

Veel inbreuken

De politie kreeg op de brug versterking van een mobiele keuringspost van GOCA en dat was voor het eerst. “Die mobiele keuringspost moet maanden voordien gereserveerd worden”, legt Demeyere uit. “Er kan een remtest op de assen uitgevoerd worden, een technische keuring, controle van lichten en banden,... We kunnen testen op overlading. Na de controle is er een keuringsverslag en neemt de politie het voertuig nog eens onder de loep, bijvoorbeeld om de tachograaf of de verzekering na te kijken.”

Dat zo’n tussentijdse keuring wel nuttig kan zijn om de verkeersveiligheid te verhogen, blijkt uit de resultaten. “Zowat de helft van de voertuigen of chauffeurs vertoont inbreuken”, weet Nico. “Er was iemand zonder rijbewijs, vaak zijn er ook inbreuken op de tachograaf. Vrachtwagens rijden vaak duizenden kilometers in een korte periode. Dan kan er al eens iets stuk gaan of versleten raken.”

De vrachtwagenchauffeurs zijn minder opgezet met de controle. “Het kost ons vooral veel tijd en geld. Dat ik vannacht opnieuw de baan op moet, daar wordt geen rekening mee houden.”

Een controle duurt al snel een half uur tot een uur en inbreuken kostten vaak honderden tot zelfs duizenden euro. Ook agenten uit andere politiezones namen aan de verkeersactie deel.