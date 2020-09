Mike waagt zich in nieuwste boek aan legende van het Ros Beiaard Valentijn Dumoulein

14 september 2020

12u27 0 Ingelmunster Mike Van Acoleyen uit de Kortrijksestraat heeft met ‘Het ros ende vier ridders’ een eigen interpretatie van de bekende Ros Beiaard-legende in boekvorm gegoten. De Dendermondenaar van geboorte vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de stad zelf.

Het verhaal van het Ros Beiaard is onderhand wel bekend: de strijd van de vier broers en hun paard tegen een onrechtvaardige koning. Karel De Grotel, ridder Roeland en hun legers vervolgen de vier rebelse broers en dat vertaalt zich in een strijd die zich uitspint over verschillende delen van Europa. “Het gaat om een verhaal vol Keltische mystiek en magie, ridderlijke moed en lef en een grote liefde tussen dier en mens”, vertelt Mike, die in het dagelijks leven landbouwingenieur is. “Mijn boek speelt daarop in en verhaalt vertaalt deze bekende middelnederlandse saga op een getrouwe, maar verrassende wijze. Zo geeft mijn boek ook weer hoe Dendermonde gesticht werd, waar de broers begraven liggen, tot zelfs hoe de gilde van de Pijnders is ontstaan. Ik heb dus de legende van het Ros opnieuw verteld als een spannend Dendermonds verhaal. Daar was wel ruimte voor. De laatste versie van de Dendermondse variant dateert van 1930.”

Mike is met het boek niet aan zijn proefstuk toe. Naast ‘de steen van Brunhilde’, zijn debuutroman, een essaybundel ‘een groener groen’ en een poëziebundel ‘querulant’, publiceerde Mike ook enkele vakwerken over afvalbeleid. Met een aantal essays won hij prijzen bij Schoon Schip, WEL, Natuur@Techniek en provincie Antwerpen.

Je kan ‘Het ros en de vier ridders’ bestellen bij onder meer Standaard Boekhandel of op de website van zijn uitgever. Het boek kost 15 euro.