Mike van Acoleyen gastspreker bij De Buizerd Valentijn Dumoulein

22 januari 2020

16u29 0

Om de start van hun 41ste werkjaar te vieren nodigt natuurpunt De Buizerd op vrijdag 31 januari Mike van Acoleyen uit. Hij heeft jarenlange ervaring op het vlak van afvalbeleid bij OVAM en Arcadis. “Hij verrichte er veel studiewerk in verband met het afvalbeleid voor de Europese Commisie”, zegt organisator Hendrik Debeuf. “Zijn we echt de recyclagekampioenen van afval? En waar gaan de blauwe zak en ons oud elektrisch materiaal naar toe? Aan de hand van beelden en anekdotes zal Mike daar een antwoord op geven.” De avond start om 19.30 uur in het vergaderzaaltje van de bib in de Schoolstraat 35. Achteraf is er een drankje en een hapje. De toegang is gratis.