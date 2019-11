Mike Van Acoleyen bundelt strijdpoëzie in ‘Querulant’ Valentijn Dumoulein

13 november 2019

16u07 0 Ingelmunster Hij schreef al eens een roman en een aantal technische werken, maar nu waagt Ingelmunsternaar Mike Van Acoleyen zich ook aan poëzie. Hij schreef een reeks gedichten over de sociale strijd en een betere wereld en bundelde die in ‘Querulant’.

“Het gaat om een verzameling van sonnetten en gedichten in een vrijere versvoet”, zegt Mike, actief als milieudeskundige en beeldend kunstenaar. “Deze bundel bevat gedichten naar aanleiding van een betoging, ontslagronde, een referendum of het reilen en zeilen in de hedendaagse bedrijfscultuur. Ik schreef ze tussen 2014 en nu.”

De titel ‘Querulant’ laat zich vertalen als klagend over onrecht. “Al jaren lang schrijf ik, eerder spaarzaam, af en toe een gedicht”, zegt Mike. “Meestal omdat ik me ergens aan erger of omdat ik met een standpunt zit. Strijdpoëzie dus, maar niet zomaar pamfletten op rijm. Ik besteed veel tijd en zorg aan het juiste woord op de juiste plaats en het correcte rijmschema. De inhoud mag al wat wilder en strijdbaarder zijn, de vorm is steeds overdacht. Zelfs in die mate dat ik me af en toe waag aan het hoogste dat ooit is bedacht qua vorm, het sonnet.”

‘Querulant’ is 43 pagina’s lang, kost vijftien euro en is verkrijgbaar via Brave New Books. Het boek is te koop op bol.com, kaleida.nl/boek/querulant of bij de auteur.