Met tractor door rood licht: acht dagen rijverbod LSI

06 juni 2019

18u04

Bron: LSI 0

Een 19-jarig meisje is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van acht dagen en een boete van 240 euro. Op 24 november 2018 reed E.V. met een tractor met aanhangwagen op het kruispunt van De Ring en de Gentstraat in Ingelmunster door het rode licht. Volgens de openbare aanklager was het toen al zestien seconden rood. Het meisje haalde met de tractor hooi op voor haar paard. Ze moet haar theoretisch examen opnieuw afleggen.