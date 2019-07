Mennefeesten strikken Christoff, Peter Koelewijn en Get Ready Valentijn Dumoulein

31 juli 2019

12u57

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Ingelmunster De Mennefeesten palmen op 9, 10 en 11 augustus opnieuw het terrein op de hoek van de Bruggestraat en het Molleveld in. Dit keer komen vedetten als Christoff, Get Ready!, Peter Koelewijn en Jo Vally optreden.

Op vrijdag 9 augustus starten de feesten om 14.30 uur met een seniorenshow. Johnny Clarysse en Jacco Ricardo komen optreden en er is gratis koffie met koeken. Om 17.30 uur is er een grote braadworstenkaarting.

Zaterdag start de dag om 9 uur met een vinkenzetting en om 20 uur is er de Party Night. Op de affiche prijken toppers als Get Ready!, Peter Koelewijn, Jettie Pallettie, Swoop, Yves Segers en de Alpenzusjes. DJ Ward komt plaatjes draaien. Tickets kosten vijftien euro in voorverkoop en twintig euro aan de deur.

Zondag is er om 10 uur een gezinsviering in de voormalige H.Hartkerk vlakbij, met muziek van koor Crescendo. Een uurtje later is er in de feesttent een aperitiefconcert en vanaf 15 uur is er kinderanimatie met matroos Jens. Om 18.30 uur is er de gratis verdeling van beenhesp en om 20 uur start de Menne’s Showavond met optredens van Christoff, Corry Konings, Luc Steeno, Jo Vally en DJ Dennis. Tickets kosten twintig euro in voorverkoop en vijfentwintig euro aan de deur. Meer info op www.mennefeesten.be.