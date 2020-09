Meester Danny deelt ijsjes uit bij afscheid van OLV-school Valentijn Dumoulein

12u04 7 Ingelmunster Na een carrière van liefst 41 jaar in het onderwijs nam meester Danny Vandewalle woensdag afscheid van de Onze-Lieve-Vrouwschool in Ingelmunster. Hij kreeg van de kinderen tal van verrassingen op zijn bord, maar mocht op zijn beurt ook een lekker ijsje aan zijn leerlingen uitdelen.

Danny Vandewalle begon ooit als leerkracht in Sint-Eloois-Winkel, maar twee jaar later al trok hij naar de OLV-school in Ingelmunster. “Daar ben ik tot vandaag aan de slag gebleven als leerkracht”, zegt hij. “Mijn hele carrière lang als meester in het eerste leerjaar, buiten één jaartje dat ik les gaf aan het tweede leerjaar.” De meester werd woensdagochtend te voet opgehaald door directeur Bruno Six. Onderweg naar school stonden de collega’ s in groepjes verspreid over het parcours om aan te sluiten bij de wandeling. Na een deugddoend ontbijt brachten de kinderen nog een mooie Jerusalema-dans voor hun meester en stond er onder de noemer Eerste Hulp Bij Afscheid ook een reeks klasboeken op het programma. In de speeltijd mocht Danny even in de huid kruipen van een ijsjesverkoper en ijsjes uitdelen aan alle leerlingen. De middag eindigde met een woordje van de directie en het overhandigen van een kader en placemats met portretten van alle kinderen.