Marjolein maakte zelf fotozoektocht voor alle Ingelmunsternaars Valentijn Dumoulein

03 april 2020

12u40 2 Ingelmunster Met een zonnig weekend op komst en de aanbeveling om te blijven wandelen is een fotozoektocht misschien wel een leuk idee. Het toeval wil dat Marjolein Vinck voor de andere inwoners van Ingelmunster een kant-en-klare fotozoektocht van zes kilometer heeft uitgewerkt en die kan je Met een zonnig weekend op komst en de aanbeveling om te blijven wandelen is een fotozoektocht misschien wel een leuk idee. Het toeval wil dat Marjolein Vinck voor de andere inwoners van Ingelmunster een kant-en-klare fotozoektocht van zes kilometer heeft uitgewerkt en die kan je hier downloaden.

“Door de coronacrisis kwam ik op het idee om zelf zo’n wandelzoektocht te maken”, zegt Marjolein. “Ik situeer de start op de parking van het sportcentrum in de Bollewerpstraat, maar je kan eender waar op het parcours inpikken. Het gaat om een route van zes kilometer, waar je gemiddeld twee tot drie uur over doet. Alle wegen zijn toegankelijk met de fiets of te voet en ook met een kinderwagen moet het doenbaar zijn. Enkel het stukje tussen de Bollewerpstraat en de Lenteakkerstraat is een paadje waarop het iets moeilijker kan gaan.”

Marjolein benadrukt dat het om een niet-professionele zoektocht gaat en dat er dus ook geen aansprakelijkheid is. “De enige bedoeling is om in coronatijden een beetje entertainment te brengen op de enige manier die mogelijk is: wandelen in je eigen woonplaats, met je partner of gezin, of zoals ik single. Bij elke foto hoort een vraag en via die vraag bekom je één of meerdere letters die je nodig hebt voor de oplossing.”

Eens de coronacrisis achter de rug is, wil Marjolein enkele winnaars kiezen die een prijs winnen. Het antwoord van de zoektocht kan je via dit formulier doorsturen.

De fotozoektocht kan je hier downloaden.