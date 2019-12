Mandelmeersen krijgen ecologisch wandelpad Valentijn Dumoulein

18 december 2019

11u05 16 Ingelmunster Ingelmunster gaat een ecologisch wandelpad in natuurgebied de Mandelmeersen aanleggen dat te bereiken zal zijn via de Waterstraat.

De gemeente bereikte in mei 2018 al een samenwerkingsakkoord met de provincie over de aanleg van het wandelpad. “De ontwerp- en studiefase nam meer tijd in beslag dan gedacht, door de ligging in overstromingsgebied”, zegt burgemeester Kurt Windels. “Ondertussen zijn alle vergunningen goedgekeurd, hebben we met alle grondeigenaars de nodige afspraken gemaakt en is er een aannemer aangesteld. Alle werken uitvoeren voor 31 december is echter niet meer mogelijk.” De gemeente krijgt voor het project een provinciale subsidie van 39.000 euro.