Mandelfietsers pakken uit met tweede Mandel Classic Valentijn Dumoulein

27 augustus 2019

15u05

Bron: VDI 2 Ingelmunster De Mandelfietsers organiseren op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september de tweede editie van hun Mandel Classic. Het gaat om een toertocht met verschillende afstanden (45, 69, 95, 115 en 140 kilometer) en een familietocht van 24 kilometer met start en aankomst aan de sporthal van Ingelmunster.

Vorig jaar lokte de Mandel Classic nog 1.526 fietsers. “Dit jaar zijn er bevoorradingen in Oostrozebeke, Avelgem, Anzegem en Schorisse”, vertelt secretaris Pieter Tibergijn. Het parcours is een van onze grote troeven. Lange kasseistroken vermijden we en we kiezen voor enkele minder gekende kuitenbijters of glooiende stroken. De Vlaamse Ardennen op alternatieve wijze dus.

Nieuw is dat de familietocht al op zaterdag tot 15 uur en op zondag tot 14 uur gereden kan worden. De stopplaats is dit jaar gewijzigd naar het Melkhuisje in Oostrozebeke, waar iedereen een ijsje krijgt. De Mandel Classic is een samenwerking met sportvereniging VWB-VBR. Er is een gratis bewaakte fietsparking voor en na de rit en een gratis professionele fotoservice. Er zijn ook kleedkamers met douches in de sporthal. Er is een gratis pechdienst en na de rit krijgt iedereen een boterham. De dames krijgen daar een gratis glaasje cava bij. Meer info op www.mandelfietsers.be.