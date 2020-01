Man terecht voor slagen en bedreigingen aan vriend van zijn moeder Alexander Haezebrouck

23 januari 2020

14u29 0 Ingelmunster Een 26-jarige man uit Ledegem moest zich woensdag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij de partner van zijn moeder tegen de grond heeft geduwd waardoor hij een zware schouderfractuur opliep. “Hij is gevallen uit dronkenschap”, verdedigde de man zich.

De ruzie ontstond in de periode rond Kerst in 2016. De moeder van beklaagde had haar zoon verteld dat de relatie met haar partner niet meer goed verliep. Toen de zoon ’s avonds langs ging bij de man en zijn moeder liep het uit de hand. Het kwam tot een handgemeen waarbij het slachtoffer een duw kreeg en tegen de salontafel viel. Hij liep een zware schouderfractuur op en raakte gewond aan zijn handen en voeten. “Via de telefoon liet hij ook al eens weten hem kapot te maken”, zei het openbaar ministerie. “Daarna hebben ze zijn kleren uitgedaan en op straat gezet”, zei de advocaat van het slachtoffer. “Klopt niets van”, pleitte de advocaat van beklaagde die een opschorting van straf vraagt voor zijn cliënt. “De man was al bezig met zijn tweede fles cava te nuttigen en was bij aankomst al poedelnaakt. Er is inderdaad geduwd geweest, maar hij is gevallen omdat hij door de drank amper op zijn benen kon staan.” De rechter velt een vonnis op 19 februari.