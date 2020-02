Man sterft na nachtelijke ruzie in Ingelmunster, partner opgepakt voor verhoor Hans Verbeke

28 februari 2020

11u59 15 Ingelmunster In de Lysbrugstraat in Ingelmunster is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gestorven in een huurwoning. Het slachtoffer woont daar met zijn vriend. Buren hoorden geruzie, in het holst van de nacht arriveerden plots de hulpdiensten.

Iets voor half vijf vrijdagmorgen werden de hulpdiensten verwittigd dat er iets serieus aan de hand was in een woning langs de Lysbrugstraat in Ingelmunster. Ter plaatse troffen ze het levenloze lichaam aan van een man. Reanimatie was tevergeefs. Naar verluidt, was de vriend van het slachtoffer ongedeerd. Hij zou het geweest zijn die alarm heeft geslagen, de man werd opgepakt voor ondervraging.

Ruzie, ook ’s nachts

De omgeving van de bescheiden rijwoning waar de feiten zich afspeelden, werd afgesloten om het parket en de technische recherche toe te laten de nodige vaststellingen te doen. Er kwam ook een wetsdokter ter plaatse. In de omgeving weet niemand wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning. Buren vertellen wel dat ze donderdagavond geruzie hoorden. Rond twee uur vrijdagmorgen was dat opnieuw het geval. Het holebikoppel in kwestie kwam pas enkele maanden geleden in het huis wonen en is in de buurt nauwelijks gekend.