Man pleegt wanhoopsdaad in bosje naast drukke weg VHS

12 augustus 2019

15u48 5

In een bosje langs de drukke N50, vlakbij het kruispunt met de Kortrijkstraat en in de buurt van het Porsche Center West-Vlaanderen, is maandagmorgen het levenloze lichaam aangetroffen van een man. Er was naar hem gezocht nadat hij een afscheidsbrief had nagelaten. Niet alleen de politie en de recherche snelden ter plaatse, maar ook wetsdokter Jan Bolt en een team van het technisch labo van de federale gerechtelijke politie. De omgeving van de vindplaats werd afgespannen met politielint. Pas rond de middag verlieten de speurders de locatie en kon een begrafenisondernemer het stoffelijk overschot meenemen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.