Man gestorven in verdachte omstandigheden na avondje uit, verloofde opgepakt voor verhoor: “Ze zouden in juni trouwen en wilden de hele buurt uitnodigen”

Ingelmunster

Na een avondje uit met zijn verloofde Steven M. is donderdagnacht Gerdy Delannoy (53) gestorven in hun huurwoning in de Lysbrugstraat in Ingelmunster. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden . Steven M. werd opgepakt voor verhoor. Een taxichauffeur die het koppel even voordien naar huis bracht, reageert verrast. “Er leek geen vuiltje aan de lucht.”