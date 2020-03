Man (43) stampt partner dood met wie hij straks zou trouwen Hans Verbeke

01 maart 2020

10u55 264 Ingelmunster Steven M., een man van 43 uit Ingelmunster, heeft bekend dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag zijn partner, de 53-jarige Gerdy Delannoy, om het leven heeft gebracht. Dat meldt het parket. Steven M., een man van 43 uit Ingelmunster, heeft bekend dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag zijn partner, de 53-jarige Gerdy Delannoy, om het leven heeft gebracht. Dat meldt het parket. De feiten speelden zich af in de huurwoning van het stel , dat in juni zou trouwen. Delannoy werd doodgestampt.

Het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, weigerde aanvankelijk te communiceren over de zaak. Dat gebeurt nu toch, nadat de resultaten van de lijkschouwing bekend zijn. “De autopsie heeft aangetoond dat het slachtoffer door geweld om het leven is gekomen”, klinkt het. “Zijn partner, een man van 43, werd opgepakt en heeft bekentenissen afgelegd. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer.”

Dader ontkent eerst

Volgens woordvoerder Tom Janssens stierf het slachtoffer een bijzonder gruwelijke dood. “Hij werd doodgestampt. De verdachte belde nadien de hulpdiensten om te zeggen dat zijn vriend dood in de woning lag. Tegen de politie verklaarde hij aanvankelijk geen schuld te hebben aan de dood van zijn partner. Zaterdagavond is hij dan toch door de knieën gegaan.” Steven M. legde volledige bekentenissen af bij de onderzoeksrechter. Die liet hem aanhouden op verdenking van moord.

Eerst ruzie, dan op restaurant

De feiten deden zich voor na een avondje uit. Het koppel was op restaurant geweest, trok daarna nog naar een café op de Izegemse Grote Markt en liet zich daarna huiswaarts voeren met een taxi. Voor ze op uitstap gingen, was er evenwel volgens buren al geruzie. Ook ’s nachts, zowat een uur na hun thuiskomst, was er een tijdlang weer veel lawaai. Wat zich vrijdagmorgen in alle vroegte precies heeft afgespeeld in de huurwoning, is nog niet helemaal duidelijk. Het onderzoek loopt.