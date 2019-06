Luide knal schrikt Ingelmunster op: brug in aanbouw vervormd door onbekende oorzaak HR VHS

08 juni 2019

11u37 10 Ingelmunster Een luide knal heeft zaterdagmorgen de buurt rond de werf van de Centrumbrug in Ingelmunster opgeschrikt. De aanleiding voor de knal is nog onbekend maar intussen is wel duidelijk dat de brug beschadigd is en licht vervormd. Ingenieurs onderzoeken wat er aan de hand is. Geruchten dat de brug doormidden is gekraakt, worden officieel en met klem ontkend.

“Deze ochtend was er rond acht uur een luide knal te horen in Ingelmunster vanop de werf van de nieuwe brug”, zegt Hélène Vermeulen, woordvoerster van De Waterweg, afdeling Bovenschelde. “Onze mensen, de gemeente en de aannemer waren snel ter plaatse en bekijken momenteel het probleem. Er is vastgesteld dat één van de oplegtoestellen, waar de brug in aanbouw tijdelijk op rust, is losgekomen. Dat gebeurde aan de kant van het station, ter hoogte van de laatste betonstrook die afgelopen week werd gegoten.” Tussen het oplegtoestel en het beton gaapt nu een gat van zowat een halve meter. “De reden waarom het beton is losgekomen, wordt onderzocht. Daar is voorlopig geen duidelijkheid over”, zegt Hélène Vermeulen. “Wat we intussen wel weten, is dat de brug beschadigd en licht vervormd is. Links en rechts circuleren berichten dat de brug doormidden is geknakt maar dat klopt absoluut niet. Dat er fouten in de berekening zouden gemaakt zijn, kan niet bevestigd worden.”

Oorzaak en schade

Ingenieurs zijn op dit moment bezig met het in kaart brengen van de schade aan de brug. Tegelijk wordt gezocht naar de oorzaak. “Maar omdat het over zo’n groot bouwwerk gaat, vraagt zoiets veel tijd”, zegt Hélène Vermeulen. “We hopen zo snel mogelijk meer informatie te kunnen geven.” Visueel is ter plaatse vast te stellen dat de brug ongeveer in het midden wat doorbuigt maar volgens specialisten ter plaatse is dat normaal en ingecalculeerd in zo’n bouwproces. Pas als de brug volledig in beton is gegoten, krijgt ze haar definitieve vorm. “Het is op dit moment veel te vroeg om te zeggen dat het gieten van de laatste strook beton geleid heeft tot het incident van zaterdagmorgen”, zegt Vermeulen.