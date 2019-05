Lucie Vanderper blijft schooldirecteur van de Wingerd VDI

29 mei 2019

13u39

Bron: VDI 0 Ingelmunster Ook volgend schooljaar blijft Lucie Vanderper aan de slag als waarnemend directeur van gemeenteschool De Wingerd. Zowel Lucie als het gemeentebestuur zijn tevreden over de verdere samenwerking.

Toen Lieven Dejonckheere midden februari zijn vertrek als directeur van gemeenteschool de Wingerd aankondigde, droeg het schoolteam Lucie Vanderper voor als opvolger. Het gemeentebestuur ging hiermee akkoord en besliste om de situatie te evalueren tegen begin juni. Lucie gaat nu in op de vraag van het bestuur om de school verder te leiden.

“Omdat ik de afgelopen maanden genoot van deze boeiende uitdaging heb ik beslist om ook volgend schooljaar waarnemend directeur te blijven”, vertelt Lucie. “Het schoolteam ligt me nauw aan het hart, de sfeer onder de collega’s is prima waardoor het aangenaam werken is. De steun van het gemeentebestuur betekent veel voor mij en heeft me geholpen om deze beslissing te nemen.”

Schepen van onderwijs Martine Verhamme vult aan: “We zijn ervan overtuigd dat Lucie de meest geschikte kandidate is om het pedagogisch project van de Wingerd verder uit te werken. Lucie is een dame met charme, vol gedrevenheid en leidinggevend talent en met een luisterend oor voor haar collega’s. We wensen haar dan ook veel succes in de toekomst. “