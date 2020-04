Lions Club Izegem schenkt honderd mondmaskers aan Maria Rustoord Valentijn Dumoulein

17 april 2020

10u47 2 Ingelmunster De Izegemse Lionsclub schenkt honderd mondmaskers aan woonzorgcentrum Maria Rustoord in Ingelmunster. Op vandaag zijn er zes inwoners en drie personeelsleden met corona besmet.

“Onze club is sociaal heel geëngageerd”, zegt voorzitter Dieter Pillen. “In deze coronacrisis wilden we dan ook een steentje bijdragen. Via onze eigen internationale kanalen konden we kwaliteitsvolle FFP2-maskers aankopen. Niet evident want dit type masker, dat gedragen wordt door verzorgenden van coronapatiënten, is momenteel heel moeilijk te vinden.”

Directeur Geert Declerck van het WZC Maria Rustoord reageert alvast heel tevreden op de schenking. “Dankzij bemiddeling van het gemeentebestuur krijgen we nu FFP1 en FFP2 maskers van Lions Club Izegem. Een schenking die we zeer goed kunnen gebruiken. Sinds de start van de coronacrisis en de lockdown van ons woonzorgcentrum kunnen we rekenen op de volle steun en medewerking van het voltallige gemeentebestuur. Zo kregen we al logistieke hulp voor de opstart van onze cohortzorg en materiaal om een quarantaine zone af te bakenen. De communicatie van ons crisisteam delen we met de burgemeester. Op die manier houden we het schepencollege op de hoogte van alle genomen maatregelen en dagelijkse bekommernissen binnen het woonzorgcentrum.”

Burgemeester Kurt Windels is ook dankbaar: “Deze FFP2 maskers zijn op heden heel schaars. Grote dank aan de Lions Club en aan voorzitter en oud-Ingelmunsternaar Dieter Pillen voor dit genereus gebaar.”

Ook de Izegemse woonzorgcentra kregen reeds mondmaskers van de Lions Club.