Liever trainen in plaats van een eerste pintje? Deze fitness opende om middernacht de deuren Valentijn Dumoulein

08 juni 2020

01u43 40 Ingelmunster Wie dacht dat alleen caféhouders op hete kolen zaten, heeft het mis. Niet alleen sommige cafés openden om middernacht weer de deuren, maar ook enkele filialen van fitnessketen Snap. De eerste sportievelingen konden er meteen aan de slag. Ze hebben hun oefeningen en de bijhorende fitnessapparaten de voorbije maanden duidelijk gemist.



Snap Fitness had de nodige maatregelen genomen opdat de leden er in veilige omstandigheden konden sporten. “Tijdens de lockdown hebben we onze club wat anders kunnen organiseren. We hebben geïnvesteerd in extra toestellen, maar toch staan alle toestellen op minstens anderhalve meter van elkaar”, verzekert zaakvoerder Kurt Vandevoorde. “Verder beschikken we ook over een ventilatiesysteem dat de club constant van verse lucht voorziet en staat er op heel wat plaatsen handgel. We desinfecteren de toestellen nadien ook.”

Van spieren kweken tot revalideren

Wie er zo enthousiast is om midden in de nacht een potje te komen trainen? Zeven klanten, zo blijkt. Een van hen is Jelle Vercruysse uit Kuurne. “Ik kwam hier drie tot vijf keer per week langs en moest tijdens de lockdown noodgedwongen terugvallen op een paar basisoefeningen thuis”, zegt hij. “Nu wil ik mijn conditie terug aanscherpen en daarom wou ik er meteen bij zijn. Ik ben het sowieso gewend om ’s nachts te trainen en deze fitness laat toe dat we hier 24 uur op 24 terecht kunnen.”

Ook Kevin Verhelle (24) uit Ardooie is van de partij. “Ik heb op 8 maart een zwaar auto-ongeval gehad en zit nu met plaatjes in mijn heup. Echt tijd om grondig te revalideren had ik niet. Zowel de fitness als kinesist waren gesloten. Nu de fitness weer open is, kan ik op eigen tempo werken aan mijn spieren en dat voelt goed. Het moest niet veel langer geduurd hebben.”

Compensatieregeling

Waar de cafés deze nacht netjes om één uur weer de deuren moesten sluiten, gold dat niet voor fitnessclubs. “Voortaan zijn we weer continu open”, verzekert Kurt. “Leden kunnen voorlopig alleen reserveren. De komende dagen hebben we elk uur al acht reserveringen, dus dat ziet er goed uit. Het abonnement van de leden stond niet on hold, maar we vroegen hen door te betalen en nu werken we aan een alternatieve compensatieregeling, met onder andere waardebons. Het is spijtig dat het zo lang duurde voor er groen licht kwam voor een heropening van onze sector, want ik ben er van overtuigd dat dit vroeger kon. Maar nu ben ik vooral blij dat we weer aan een gezonde geest in een gezond lichaam kunnen werken”, besluit de zaakvoerder.



