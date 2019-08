Liam en Emiel wagen hun kans op EK windsurfen voor junioren Valentijn Dumoulein

20 augustus 2019

15u43

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Ingelmunster Liam Vandamme (17) en Emiel De Clerck (15) uit Ingelmunster strijden deze week mee op het Europees Kampioenschap windsurfen voor junioren in het Israëlische Michmoret. De jongens behoren tot de jongste deelnemers van de wedstrijd en willen vooral ervaring opdoen voor het BK later dit jaar.

Liam en Emiel leerden de kneepjes van de sport in de Harelbeekse club Windsurfing Gavermeer. “Zowel ik als de vader van Emiel doen aan recreatief windsurfen bij de club en zo kwamen onze zoons hier ook terecht”, vertelt vader Jurgen Vandamme. “De leraren merkten al vlug dat ze talent hadden en zo kwam het idee om hen hun kans in het wedstrijdcircuit te laten wagen. Nu al is duidelijk dat ze meer talent dan hun vaders hebben, dus dat belooft voor de toekomst.”

Liam en Emiel houden er in Israël een druk wedstrijdschema op na en zijn nu woensdag al aan hun laatste toernooidag toe. Veel tijd om te praten met het thuisfront hebben ze nog niet gehad, maar vader Vandamme kreeg toch al een update. “De jongens doen vooral mee om ervaring op te doen met het oog op het BK later dit jaar”, zegt hij. “Nu verwachten we dus zeker geen grote resultaten, maar het draait erom dat ze al eens op een groot tornooi kunnen meedoen. Ik wil vooral hun coach Elias Jonniaux bedanken. Ze hebben veel steun aan hem en hebben in korte tijd veel van hem geleerd.” Emiel stond gisteren op een 57ste plaats bij de U15, Liam werd in zijn categorie 41ste. Donderdag keren de jongens terug naar huis.

