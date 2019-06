Leerlingen luisterden goed naar Yves Lampaert: 97,4 % droeg fluohesje VDI

20 juni 2019

19u01

Bron: VDI 0 Ingelmunster Qua motivatie kan het tellen: wielrenner Yves Lampaert die je bij het begin van het schooljaar persoonlijk komt aanmoedigen om elke dag je fluohesje te dragen. De actie op de Onze-Lieve-Vrouw-school en kleuterafdeling De Berenboot miste zijn effect alvast niet. Alle klassen samen haalden een bijna perfecte score van 97,4 procent op het dagelijks dragen van dat hesje.

“Naast het peterschap van Yves prijkte hij ook op banners aan de ingang van de school”, vertelt directeur Bruno Six. “Het effect miste zijn doel niet. Onze leerlingen behalen met die 97,4 procent de grootste onderscheiding. Het oudercomité schenkt alle geslaagde fluo-leerlingen een gepersonaliseerd fluohesje van Yves Lampaert. De winnende kleuter- en lagere klas belonen we met een uur extra turnen. Yves daagde ons ook uit om met de school samen evenveel kilometeers te fietsen als hij er traint per jaar. Dat is 12.500 kilometer. Met alle klassen samen staat de teller nu op 14.054 kilometer.”

Daarnaast nam de school ook deel aan de nationale Strapdag en waren er ook een verkeerstoets en fietsexamen. Er waren ook geregeld onverwachte fluo-controles. Een paar leerlingen van de lagere school waren meerdere keren niet in orde met hun fluohesje en zij krijgen een extra verkeersles.