Leerlingen De Wingerd ontdekken beroepen, hobby’s en passies via workshops CDR

20 december 2019

16u26 0 Ingelmunster Bijna kerstvakantie en in gemeentelijke basisschool De Wingerd werden de schoolboeken vrijdagmiddag al opgeborgen. Niet dat de kinderen al naar huis mochten, maar wel werden ze getrakteerd op tal van ateliers.

“Die workshops worden gegeven door leerkrachten, ouders, grootouders, vrijwilligers,... en zijn heel divers”, weet juf Marieke Messiaen. “Zo kunnen de kinderen kennismaken met verschillende beroepen, gaande van tuinieren over metselen tot live radio maken, een nieuwe hobby zoals voetballen of slotracen ontdekken of aan vrijwilligerswerk doen in onder andere ’t Achterhuisje. Ook staan er veel kerstgeïnspireerde activiteiten op het programma, zoals kerststerren bakken, kerstkransjes maken en kerstboommutsjes knutselen.”

Net voor de kerstvakantie koos De Wingerd ook een quote voor de school. Hiervoor werd naar de ouders toe een wedstrijd uitgeschreven. Uit de talrijke inzendingen is gekozen voor : ‘De Wingerd: GROEI naar je toekomst’.