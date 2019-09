Leerlingen De Wingerd krijgen op eerste schooldag ‘doosjes vol geluk’ Valentijn Dumoulein

02 september 2019

16u06

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster Ook de kinderen van gemeenteschool De Wingerd begonnen maandag vol goede moed aan hun eerste schooldag. Om ze meteen hartelijk welkom te heten kregen ze bij aankomst meteen een speciaal cadeautje.

“Een doosje met een gelukspopje en mooie spreuk”, vertelt juf Marieke Messiaen. “Elke klas kreeg ook een papieren klavertje vier waarop ze mochten noteren wat geluk is. Die werden dan in de loop van de dag in onze centrale trapgang opgehangen. Die gang is voortaan onze ‘geluksgang’.” In de peuter- en eerste kleuterklas was er een ‘zachte landing’. Kleuters mochten ’s morgens meteen naar de klas om daar nog even te spelen in plaats van afscheid te moeten nemen van mama en papa op de speelplaats.

Later dit jaar volgen er nog atelierdagen, waarbij ouders en sympathisanten een vrijdagnamiddag hun beroep, hobby of passie in een workshop komen voorstellen.