Leer striptekenen in Het Stripatelier Valentijn Dumoulein

21 augustus 2019

17u57

Bron: VDI 0

Vanaf september is het mogelijk voor kinderen en volwassenen om een opleiding striptekenen te volgen in Het Stripatelier. Het gaat om een cursus van de Kunstacademie in de Heirweg Zuid. Een echte striptekenaar komt er je de kneepjes van het vak leren. Eerst op papier en later ook op computer en iPad. De cursus is er voor kinderen vanaf 12 jaar en ook voor volwassenen. De opleiding gaat elke zaterdag van 13.30 tot 178 uur door. Inschrijven kan via www.academietielt.be of 051/42.82.70.