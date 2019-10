Lampionnentocht komt er weer aan Valentijn Dumoulein

22 oktober 2019

15u07 0 Ingelmunster Ouders en kinderen zijn op donderdag 31 oktober welkom voor een nieuwe editie van de Lampionnentocht.

De tocht vertrekt om 18 uur aan de centrumparking. Onderweg zingen deelnemers liedjes en gooien mensen langs het parcours hen snoepjes toe. De wandeling eindigt op het marktplein met een vuurshow. Wil jij er bij zijn? Trek dan je verkleedkleren aan. Zorg ook voor een leuke lampion of tover een biet of pompoen om tot lichtje. Laat je fantasie de vrije loop. Meer info bij via cultuur@ingelmunster.be of op 051/33.74.41.