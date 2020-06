Ladies Sport Night gaat virtueel Valentijn Dumoulein

05 juni 2020

15u32 0 Ingelmunster Corona of niet: Ingelmunster laat de jaarlijkse Ladies Sport Night 2020 niet zomaar voorbij gaan en lanceert een virtuele editie in juni.

Via de gemeentelijke Facebookpagina kan je leuke en intensieve sportsessies volgen, en dit telkens op vrijdag om 19.30 uur. Net zoals bij de gewone Ladies Sport Night start je met een opzwepende opwarming, daarna volgt een work-out met voorwerpen die we allemaal in huis hebben. Afsluiten gebeurt met een cooling down.

Jana Chanterie van Move Outside bijt de spits af op vrijdag 5 juni. Op vrijdag 12 juni neemt Karen Pollefeyt van Beweegpunt de fakkel over. De laatste sessie wordt gegeven door Fien Rogiers van So-Fit op vrijdag 19 juni.