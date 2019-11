Lacra Fashion houdt ermee op: “Concurrentie van online verkoop en wegenwerken doen me de das om” Valentijn Dumoulein

22 november 2019

06u50 0 Ingelmunster Eind december houdt de bekende kledingzaak Lacra Fashion ermee op. Wat ooit begon als een groothandel in onder andere weefsels en papier, is uitgegroeid tot een trendy kledingzaak met een aparte tak voor verfijnde gordijndecoratie. De stopzetting van de kledingzaak is volgens uitbater Lode Craeymeersch te wijten aan verschillende zaken, waaronder de concurrentie van online verkoop en een reeks wegenwerken in de buurt.

Lacra werd in 1967 gesticht door Raphaël Laperre en Erna Craeymeersch. De zaak ontstond uit een vlasfabriek op dezelfde locatie, met onder andere machines die het vlas droogden. Ze groeide uit tot een groothandel in papier en weefsels, met ook de verkoop van licht beschadigde producten aan verminderde prijzen. “Onder andere nog stock van de uitgebrande Innovation”, herinnert Erna zich. “Maar evengoed goederen die in een beschadigde container in de haven van Antwerpen aankwamen. In de loop der jaren groeide daar een detailhandel met vier verkoopszalen uit, met ook een groot aanbod kledij uit loten die we van winkels opkochten. Op ons hoogtepunt hadden we hier zevenduizend vierkante meter aan verkoopsruimte en een eigen tea-room.”

Ook gordijnen en lifestyle

In 1988 nam Erna de detailhandel over en kwamen ook zoon Lode en dochter Elke in de zaak. “We waren toen ook al met lifestyle begonnen en verdiepten ons in verfijnde gordijnen op maat. Voor de betere middenklasse tot hogere klasse, met onder andere opdrachten om kastelen te decoreren. We stonden in die periode ook vaak op de Classicbeurs in Kortrijk.” Later moest de zaak de lifestyle afbouwen, maar de handel in gordijnen en kledij ging verder.

Door een combinatie van factoren slonk onze omzet met veertig procent. Er waren dagen dat hier nauwelijks een klant passeerde Lode Craeymeersch

Totale uitverkoop

Tot nu, want Lacra Fashion houdt nog tot eind december een totale uitverkoop. “We zijn drie jaar geleden nog met een webshop begonnen. Eerst draaide dat nog vrij goed, maar klanten worden steeds mondiger en sturen steeds meer terug. Bovendien is de online concurrentie moordend. De marges werden steeds kleiner en onze vaste kosten steeds groter. In de loop der jaren hebben we ons personeelsbestand moeten afbouwen. Ooit werkten we hier met 45 mensen, nu nog met een handvol.”

Veel wegenwerken

Twee jaar geleden begonnen de werken aan de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster. “Gevolgd door werken in de Oostrozebekestraat, nu aan de rotonde van de Ringlaan en volgend jaar pakken ze de Gentstraat aan”, zucht Lode. “Dat zijn een hoop wegenwerken bij elkaar en mensen deden de moeite niet meer om de omleiding te volgen. Door een combinatie van bovenstaande factoren slonk onze omzet met veertig procent. Er waren dagen dat hier nauwelijks een klant passeerde.”

Spijtig dat het zo moet lopen, maar het doet je allemaal wel nadenken. Ik ben al de vijftig gepasseerd en er zijn recent ook enkele goede vrienden van dezelfde leeftijd overleden Lode Craeymeersch

Daarom nam Lode de drastische beslissing te stoppen met Lacra Fashion. “Spijtig dat het zo moet lopen, maar het doet je allemaal wel nadenken. Ik ben al de vijftig gepasseerd en er zijn recent ook enkele goede vrienden van dezelfde leeftijd overleden. Toch blijven we niet stilzitten. Mijn vrouw Anja heeft in de Zuidstraat in Roeselare nog een gordijnenzaak met raamdecoratie op maat en we gaan ons daar verder op focussen”, besluit Lode. “De gordijnenzaak die mijn moeder nog opstartte, blijft wel bestaan en gaat op in de zaak van mijn dochter Elke in Kortrijk. Zij runt er met KraaiProjecten een zaak in interieurdecoratie en totaalinrichting. De vroegere tea-room wordt vanaf volgend jaar verhuurd als feestzaaltje voor tachtig mensen. De gebouwen zijn al verkocht en dienen vanaf volgend jaar voor stockage.”

Naast de uitverkoop in kledij zijn er onder andere ook paspoppen en meubelstukken van Lacra Fashion te koop. Meer info op hun Facebookpagina.