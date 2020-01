Labadoux strikt De Kreuners Valentijn Dumoulein

16 januari 2020

20u22 0 Ingelmunster Het Labadoux-festival heeft met De Kreuners een nieuwe topper aan de affiche toegevoegd. De band rond Walter Grootaers, Ben Crabbé, Axl Peleman, Jan Van Eyken en Erik Wauters staat op zaterdagavond 2 mei in de grote concerttent.

Eerder maakte het festival al namen als Milow en Dotan bekend en nu strikt het ook de makers van hits als ‘Ik wil je’, ‘Verliefd op Chris Lomme’, ‘Layla’ en ‘Dans Wel Met Mezelf’. De band sloot vorig jaar een succesvolle zalentournee af in onder andere de AB, De Roma en Het Depot en gaan in mei op dat elan verder op Labadoux.

Naast De Kreuners kondigt het festival ook de akoestische vrienden van Les Invites en The Westcorner Brass Band aan. Ook Nomad Swing Trio en Louie Louie komen langs. Een snuifje De Nieuwe Lichting, de talentenjacht van Studio Brussel, zien we dan weer terug in vorige winnaar Mooneye en in The Radar Station. Die laatste band doet dit jaar een gooi naar winst in de populaire wedstrijd, maar zal dus straks ook al op Labadoux te zien zijn.

Meer info en tickets op www.labadoux.be.