Labadoux-stichter Jean-Pierre Deven vervangt Nadine Verheye als schepen in Ingelmunster Valentijn Dumoulein

24 juni 2020

06u40 0 Ingelmunster Nadine Verheye (N-VA) stopt na de zomer als schepen en wordt vervangen door huidig gemeenteraadsvoorzitter Jean-Pierre Deven. Ze zetelde als schepen het kartel De Brug/N-VA/Open VLD. De coronacrisis zorgt er voor dat ze nu vroegtijdig haar sjerp aan de haak hangt.

“Covid 19 had en heeft een enorme impact op de ganse samenleving,” motiveert de schepen haar beslissing. “De voorbije maanden waren voor iedereen hard, ook voor mij. Ik besefte meer en meer hoe belangrijk een goede gezondheid is. Omdat ik tot de risicogroep behoor en daarom zoveel mogelijk contact met andere leeftijdsgroepen moet vermijden, kan ik mijn mandaat niet verder op een consequente en verantwoorde manier uitvoeren. Daarom heb ik besloten om mijn schepenmandaat neer te leggen. Het was een moeilijke beslissing en ik ga iedereen missen. Maar nu is het tijd om samen met mijn partner van de vrij gekomen tijd en de kleinkinderen te genieten. Ik bedank mijn collega’s en de medewerkers van de gemeentediensten voor de goede samenwerking en de burgers voor het vertrouwen dat ze in mij stelden.” Nadine werd in 2012 schepen. Ze behaalde toen 468 stemmen. In 2018 volgde een tweede legislatuur als schepen. Toen kreeg ze 729 bolletjes achter haar naam.

Nieuwe raadsvoorzitter

Nadine Verheye was schepen van financiën, seniorenbeleid, ouderenzorg, cultuur, bibliotheek, erfgoed, leefmilieu, groenbeleid en nieuwe inwoners. Die bevoegdheden gaan nu naar Jean-Pierre Deven, de stichter van het Labadoux-festival en uitbater van kunstkroeg De Fagot. Zijn functie als gemeenteraadsvoorzitter gaat naar Steven De Maesschalk. De heren leggen hun eed in september af. Nadine blijft zetelen als gemeenteraadslid.

“Een eer om met haar te werken”

Burgemeester Kurt Windels heeft niets dan lovende woorden voor zijn afscheidnemende schepen. “Haar reputatie van bekwaamheid, loyaliteit en doordachtzaamheid opgebouwd in het sociaal bureau ADMB zagen de mensen graag verder gezet in een politiek mandaat. En dat heeft Nadine ook met veel toewijding gedaan. Het ligt niet in haar aard om de klus maar half te klaren, zich engageren betekent er ten volle voor gaan. Ik denk dat ik mag zeggen dat we elkaar in de afgelopen periode vrij goed hebben leren kennen. We zijn per slot van rekening ook heel erg vaak tot elkaar veroordeeld geweest, maar dat was gelukkig geen straf. Vele weekends zijn we op de baan geweest: van een trouw naar een jubilee, van een straatfeest naar een ander evenement. Een ‘jong manneke met zijn flinke tante’. Of al lachend durfde ik wel eens zeggen dat ik vele schoonmoeders heb. Maar bovenal prijs ik mij heel gelukkig met zoveel moederlijke warmte. Het was een eer om met haar te werken, de verstandhouding was goed en de ingesteldheid positief en oplossingsgericht.”