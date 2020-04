Labadoux schenkt Maria Rustoord, de Cirkel en Sint-Jozefskliniek ‘koekjes vol courage’ Valentijn Dumoulein

07 april 2020

12u20 0 Ingelmunster Het Labadoux-festival mag dan door het coronavirus niet meer doorgaan, dat betekent niet dat de organisatie stil zit. De voorbije en komende week steekt ze een hart onder de riem van heel wat mensen die het in deze coronaperiode extra moeilijk hebben. Zo schonken ze duizend zakjes met koekjes aan woonzorgcentrum Maria Rustoord en serviceflats De Ermitage.

“Ook mensen uit de zorg verdienen zeker een steuntje”, meent organisator Carl Windels. “De duizend zakjes met artisanale boterkoekjes werden vervaardigd in Ubuntu/Achtkanter in Kortrijk. Ze zijn zowel voor de bewoners als het hardwerkend personeel. Hetzelfde gebeurde voor afdelingen van de Covid-19-patiënten en hun verzorgend personeel in de Sint Jozefskliniek van Izegem. Tenslotte werden nog 300 zakjes geschonken aan de Cirkel, de voedselbedeling van Ingelmunster. Op ieder zakje hangt een label van ‘Labadoux Social®’ met bijhorende tekstje ‘een koekje vol courage in coronatijd’.”