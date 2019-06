Labadoux schenkt cheque aan goede doelen VDI

17 juni 2019

11u23

Bron: VDI 2

De organisatie van het Labadoux-festival heeft een cheque overhandigd aan twee lokale goede doelen. Tijdens de voorbije editie kon je op het festival opnieuw kunst spotten van mensen uit sociale kansengroepen, zoals vluchtelingen, mensen met (vroeg)dementie, een fysische of mentale beperking, psychische of sociale problematiek. Zij kregen de kans om onder de noemer ‘Labadoux Bloeit’ een kunstwerk te maken dat onder de Wantebrug werd tentoongesteld. Daar konden mensen op een werk bieden en er een bedrag naar keuze voor betalen. Uiteindelijk leverde dat twee cheques op: er gaat 2.050 euro naar welzijnsschakel ’t Hertje en nog eens 750 euro naar Portret for Life. Die laatste actie wordt gestuurd door Hans Denturck. Hij tekent een jaar lang portretten van mensen en de opbrengst schenkt hij in december telkens via Studio Kontrabas aan de Warmste Week van Studio Brussel.