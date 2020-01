Labadoux maakt reeks nieuwe namen bekend Valentijn Dumoulein

10 januari 2020

11u20 0 Ingelmunster Het Labadoux-festival heeft enkele nieuwe namen van artiesten bekend gemaakt die op 1, 2 en 3 mei op het podium staan. Onder andere Meermens, Turfu en Dirty Undies komen langs.

Op vrijdag 1 mei staat het futuristische duo Turfu om 23.45 uur op de planken. Deze Franse band combineert de accordeon met abstracte herhalingen van electro. Die dag staan ook The Dirty Undies uit Limburg er. Deze tienkoppige band brengt ska, brassband en surfgitaar. Een half uur later brengt Meermens – zanger Bram Verstappen – Nederlandstalige liedjes die troosten, ontroeren of gelukkig maken. Ook Luca Bassanese & P.O.P. komen rond 19.30 uur langs. Zij staan bekend als de Italiaanse Manu Chao.

Op zaterdag 2 mei kun je om 16.30 uur luisteren naar Le Jardin Secret, een nieuw ensemble uit Gent dat op unieke wijze een Franstalig repertoire brengt. Dat is hoofdzakelijk van meesterschrijver-componist Lieven Tavernier. Om 15.15 uur brengen The O’Reillys and The Paddyhats Keltische folkrock van de zuiverste soort.

Radio Oorwoud tekent op zondag 3 mei om 11 uur present. Deze band brengt op muzikale wijze verhalen over de natuur en haar problemen op kindermaat.

Eerder maakte Labadoux al bekend dat toppers als Tourist LeMC, Dotan en Milow langs komen. Vroegboektickets zijn nu te koop op www.labadoux.be.