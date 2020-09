Labadoux krijgt in oktober een bubbelversie met Belgische artiesten Valentijn Dumoulein

09 september 2020

16u46 0 Ingelmunster Er vindt dit jaar dan toch een kleinere versie van het Labadoux-festival in Ingelmunster plaats. Het evenement kon door de coronacrisis in mei niet plaatsvinden, maar de organisatie komt nu met een ‘bubbelversie’ waar Belgische topbands in coronaveilige omstandigheden zullen optreden.

Labadoux opent voor dit minifestival van 9 tot en met 11 oktober zijn festivalweide aan de Trakelweg. Daar voorziet het een tentluifel van 65 meter lang om concerten in veilige omstandigheden te laten doorgaan. Het gaat om een driedaags minifestival met per dag drie concerten van Belgische topbands. Dit weekend maakt de organisatie de line-up bekend. Per dag mogen er 400 bezoekers langs komen. Tickets zijn binnenkort te bestellen via www.labadoux.be. Er zullen zitplaatsen in bubbels te koop zijn. Foodtrucks zorgen er voor dat je geen honger moet lijden.