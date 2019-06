Kunstenaars gezocht voor uitwisselingstentoonstelling VDI

12 juni 2019

De Werkgroep Beeldende Kunst uit Izegem organiseert een uitwisselingstentoonstelling met werken van kunstenaars uit een andere gemeente of stad. Dit jaar is Ingelmunster aan de beurt. De expo loopt van 25 oktober tot 3 november. In totaal kunnen tien kunstenaars meewerken. Wie interesse heeft, kan zijn kandidatuur sturen naar cultuur@ingelmunster.be.