Kruispunt School- en Meulebekestraat tijdelijk afgesloten Valentijn Dumoulein

18 augustus 2020

10u02 0 Ingelmunster De werken rond de herwaardering van de Meusbroekbeek gaan verder. Met dit project wil Aquafin het afvalwater dat nu nog ongezuiverd in de Meusbroekbeek belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

In de Schoolstraat zijn ze momenteel bezig met het bouwen van een ondergronds pompstation. Daardoor is het kruispunt van de Schoolstraat met de Meulebekestraat afgesloten voor het verkeer. Deze werken duren normaal gezien tot eind september. Daarna wordt de Schoolstraat in verschillende fases verder aangepakt.