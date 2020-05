Kruispunt Meulebeke- en Jan Breydelstraat tijdelijk afgesloten Valentijn Dumoulein

14 mei 2020

11u11 14 Ingelmunster Aquafin gaat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de omgeving van de Acaciawijk. Zo komt het afvalwater dat nu nog ongezuiverd in de Meusbroekbeek belandt in de toekomst op het waterzuiveringsnetwerk terecht. Het gaat om grote werken die in fases gebeuren. Daardoor is het kruispunt van de Meulebeke-, Jan Breydel- en Albrecht Rodenbachstraat tijdelijk afgesloten.

De eerste fase op de parking van het sportcentrum is ondertussen achter de rug. Nu zijn de werken nog bezig in de Jan Breydelstraat, het Acaciaplein en het eerste deel van de Schoolstraat. Vanaf maandag 18 mei starten de werken in de Meulebekestraat, op het kruispunt met de Jan Breydelstraat en de Albrecht Rodenbachstraat. De aannemer start met de aanleg van de nutsleidingen, nadien volgen de rioleringswerken. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind augustus.

Tijdens deze werken is het kruispunt afgesloten. In de rest van de Meulebekestraat en in de Schoolstraat zal op verschillende plaatsen aan de nutsleidingen gewerkt worden, vooral in de voetpaden. Om deze werken veilig te laten verlopen, geldt in de Meulebekestraat, tussen de Bruggestraat en de Schoolstraat, eenrichtingsverkeer richting Schoolstraat. Ook de Schoolstraat blijft alleen toegankelijk voor eenrichtingsverkeer vanuit de Meulebekestraat richting centrum.

Voor de bewoners van zowel de Rodenbachwijk als de Acaciawijk is een nieuwe ontsluiting voorzien. Basisschool het Wonderbos is tijdens de werken aan de nutsleidingen alleen bereikbaar via de Bollewerpstraat.