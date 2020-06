Kruispunt Bruggestraat-Meulebekestraat vanaf maandag afgesloten Valentijn Dumoulein

11 juni 2020

In afwachting van rioleringswerken, start de aannemer op maandag 15 juni met het aanleggen van de nutsleidingen in de Meulebekestraat, op het kruispunt met de Bruggestraat.

Tijdens deze werken is het kruispunt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Ring. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de doorsteek naast Rouge é Blanc (Bruggestraat) en zo de werken omzeilen via het Von Plothoplein, de Maandagstraat en het Schuttershof. De werkzaamheden zullen vermoedelijk duren tot en met 26 juni.