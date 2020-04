Kruidenverkoop De Buizerd wijzigt data Valentijn Dumoulein

20 april 2020

12u49 0 Ingelmunster De kruidenverkoop van natuurpunt De Buizerd wijzigt door de coronacrisis zijn data. Het bestellen van kruiden kan nog tot 2 mei en afhalen kan op 10 mei tussen 9.30 en 12 uur of na afspraak .

Er is een keuze uit een assortiment van zo’n 350 soorten met zowel 1-jarigen, 2- jarigen, pot –en perkplanten en terrasplanten. Ook een aantal vergeten groenten zijn beschikbaar. Deze zijn beschikbaar in plantcontainers van 1,5 liter en voorzien met de nodige info in verband naar gebruik toe. De prijs per kwaliteitsplant is 2,60 euro.

De opbrengst gaat volledig naar het aankoop project “5083C, waarbij De Buizerd in de toekomst natuur wil aankopen in zijn werkingsgebied op de grens van Ingelmunster en Izegem.

Bestellen kan op de website van Natuurpunt De Buizerd of door te mailen naar info@debuizerd.be.