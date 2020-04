Kristof start inzamelactie om extra mondmaskers voor zorgsector te kunnen inzamelen Valentijn Dumoulein

12 april 2020

15u49 0 Ingelmunster De Ingelmunsterse ondernemer Kristof Van Biervliet heeft een actie opgestart om nog meer mondmaskers aan de zorgsector te kunnen schenken. Twee weken terug schonk hij al 10.000 exemplaren aan de gemeente en enkele thuisverpleegkundigen, maar nu wil hij de hulp van de bevolking om er nog meer te kunnen inzamelen.

Kristof heeft in Ingelmunster een zaak die zich focust op de productie van miniatuurtreintjes. Daardoor heeft hij connecties in China en kon hij recent 10.000 exemplaren naar ons land halen. “Ik heb daar met plezier 5.000 euro voor betaald, omdat ik weet dat ik er andere mensen mee vooruit help”, zegt hij. “Die exemplaren zijn ondertussen uitgedeeld aan het gemeentebestuur en lokale verpleegkundigen, maar van de burgemeester hoorde ik dat er vooral nog vraag is naar FFP2-maskers, iets gespecialiseerdere en veiliger exemplaren. Daarom ben ik nu via www.steunmondmaskers.be een actie opgestart. Dit keer vraag ik hulp van de bevolking. Wie een gift wil doen, helpt daarmee de zorgkundigen die ons tegen het coronavirus beschermen.” Wie het initiatief van Kristof wil steunen, kan een vrije gift doen via IBAN: BE 86 6511 9419 8450 .